واشنطن تحذر من تهديد الأمن القومي بقدرات روسيا المضادة للأقمار الاصطناعية

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أكد البيت الأبيض الأمريكي أن التهديد الخطير للأمن القومي للولايات المتحدة، والذي أشار إليه أمس الخميس رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، النائب الجمهوري عن ولاية أوهايو "مايك تورنر"، هو قدرة روسيا المضادة للأقمار الاصطناعية.وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي "جون كيربي" للصحفيين إن الولايات المتحدة على علم بسعي روسيا لامتلاك قدرات مضادة للأقمار الاصطناعية منذ عدة أشهر.وأضاف "كيربي" أنه في الأسابيع الأخيرة فقط تمكنت المخابرات الأمريكية من التوصل لتقييم حول جهود روسيا في هذا الشأن، وتم إطلاع الرئيس "جو بايدن" بذلك بشكل منتظم.وأشار إلى أن روسيا باتت تمتلك سلاحا جديدا مثيرا للقلق مضادا للأقمار الاصطناعية، لكنه قال إنه لا يمكن أن يتسببب ذلك السلاح في تهديد سلامة أي فرد، أو دمار مادي بشكل مباشر لكوكب الأرض.