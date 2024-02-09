واشنطن تؤكد أهمية الحوار والدبلوماسية مع كوريا الشمالية

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أعربت الحكومة الأمريكية عن دعمها للتطورات الأخيرة التي تحدث بشأن الحوار بين كوريا الشمالية واليابان، وقالت إنها كانت تؤكد على أهمية الحوار والدبلوماسية مع كوريا الشمالية.لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أشار أمس الخميس إلى ضرورة الرجوع إلى الحكومة اليابانية فيما يتعلق بالأنباء التي تفيد بالتواصل الدبلوماسي بينها وبين كوريا الشمالية.ومن جانبه، أكد "جونغ بارك" المسؤول عن شؤون كوريا الشمالية في وزارة الخارجية الأمريكية في تصريح للصحفيين الكوريين أن الولايات المتحدة تؤيد بشكل مبدئي جميع الأنشطة الدبلوماسية مع كوريا الشمالية، معربا عن تأييده للجهود اليابانية للحوار مع كوريا الشمالية.ويرى المراقبون أن موقف الولايات المتحدة هذا يعد دعما ليس قويا بل حذرا للحوار مع كوريا الشمالية، على اعتبار أن التواصل بين بيونغ يانغ وطوكيو قد يسهم في تخفيض حدة التوتر في المناطق المجاورة لشبه الجزيرة الكورية، وخلق جو ملائم للحوار مع كوريا الشمالية.وقد جاء ذلك بعد أن أعربت "كيم يو جونغ" شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" أمس الخميس عن وجهة نظر متفائلة بشأن العلاقات المستقبلية بين كوريا الشمالية واليابان، إذا اتخذت اليابان قرارا سياسيا لفتح سبيل جديد لتحسين العلاقات الثنائية.