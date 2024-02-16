كوريا تضيف 380 ألف وظيفة في يناير في أكبر زيادة منذ 10 أشهر

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أضافت كوريا الجنوبية 380 ألف وظيفة في شهر يناير الماضي، وهي أكبر زيادة خلال 10 أشهر.وقال تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الجمعة إن تلك الزيادة بمقدار 380 ألف وظيفة قد أدت إلى ارتفاع عدد العاملين إلى 27 مليونا إلى 743 ألفا في الشهر الماضي في أكبر ارتفاع منذ مارس الماضي، عندما نمت الوظائف بمقدار 469 ألفا.وقد تعافى نمو الوظائف في كوريا على أساس سنوي إلى أكثر من 300 ألف للمرة الأولى منذ 3 أشهر، بعد انخفاضه إلى ما دون ذلك المستوى في نوفمبر وديسمبر.وارتفع معدل التوظيف لمن تزيد أعمارهم عن 15 عاما بنسبة 0.7 نقطة مئوية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 61% في الشهر الماضي، وهو أكبر رقم مسجل في أشهر يناير.كما ارتفع متوسط عدد الحاصلين على وظائف من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاما بنسبة 0.9 نقطة مئوية على أساس سنوي ليصل إلى 68.7% في الشهر الماضي، وهو أيضا أعلى رقم مسجل في أشهر يناير.وانخفض معدل البطالة بمقدار 0.1 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى 3.7% في الشهر الماضي.