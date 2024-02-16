الحكومة الكورية تصدر أمرا بالعودة إلى العمل في حالة اتخاذ الأطباء لإجراء جماعي

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حذرت الحكومة الكورية من أنها تخطط للتعامل بحزم ضد أي عمل جماعي تقوم به مجموعات الأطباء، حيث قرر الأطباء المتدربون في 5 مستشفيات عامة كبرى في منطقة العاصمة تقديم استقالات جماعية بحلول يوم الاثنين.وتخطط وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية لإصدار أمر بالعودة إلى العمل بمجرد أن تبدأ مجموعات الأطباء في تنفيذ أي إجراء جماعي، وقالت إنها ستلغي تراخيصهم في حالة امتناعهم عن الامتثال للأمر.وقد أعلنت الجمعية الكورية للمقيمين والمتدربين اليوم الجمعة أن الأطباء المتدربين في 5 مستشفيات رئيسية في سيول سيقدمون خطابات استقالتهم الجماعية بحلول يوم الاثنين، وسيتركون العمل في الساعة 6 صباحا يوم الثلاثاء.وقد وضعت الحكومة بالفعل خطة للرد على هذه الإجراءات من خلال حشد كل الوسائل الممكنة، وإصدار أوامر للمستشفيات بعدم قبول خطابات استقالة الأطباء، ومنع مجموعات الأطباء من القيام بعمل جماعي.وبموجب قانون الخدمة الطبية، يمكن معاقبة الأطباء الذين يرفضون الامتثال لأمر العودة إلى العمل بتعليق ترخيصهم لمدة عام، أو الحكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.