الحكومة الكورية تؤكد تمتع الاقتصاد بانتعاش خاصة في الصادرات والصناعات التحويلية

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قالت الحكومة الكورية الجنوبية إن الاقتصاد مستمر في الانتعاش، خاصة في الصادرات والصناعات التحويلية.وأضافت أن وتيرة التعافي تختلف حسب المجالات الاقتصادية،حيث يتباطأ الاستهلاك في القطاع الخاص، والاستثمار في صناعة الإنشاءات.وطبقا لتقرير صادر عن وزارة المالية اليوم الجمعة، شهدتشحنات الصناعات التحويلية في شهر ديسمبر من العام الماضي، زيادة نسبتها 3.2% مقارنة بالشهر الأسبق، فيما شهدت شحنات الصناعات التحويلية في الربع الأخير من العام الماضي زيادة نسبتها 2% مقارنة بالربع الأسبق.وأشار التقرير إلى أن مخزون الصناعات التحويلية، خاصة أشباه الموصلات والمكونات الإلكترونية، في شهر ديسمبر من العام الماضي انخفض بنسبة 4.4% مقارنة بالشهر الأسبق.وقال التقرير إن التضخم في شهر يناير الماضي شهد زيادة بنسبة 2.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك انخفاضا مستمرا.وسجلت مبيعات التجزئة في ديسمبر من العام الماضي انخفاضا بنسبة 0.8% مقارنة بالشهر الأسبق.