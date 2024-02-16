كوريا الجنوبية الـ22 عالميا في مؤشر الديمقراطية

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جاءت كوريا الجنوبية في المرتبة الثانية والعشرين عالميا من حيث مؤشر الديمقراطية لعام 2023.وطبقا لمؤشر الديمقراطية الذي كشفت عنه وحدة الاستخبارات الاقتصادية البريطانية المتخصصة في قياس حالة الديمقراطية في 167 دولة حول العالم، احتلت كوريا الجنوبية المرتبة الثانية والعشرين عالميا بإحراز 8.09 نقطة من 10 نقاط، لتدرج بذلك ضمن فئة الديمقراطيات الكاملة للسنة الرابعة على التوالي.ويتم قياس حالة الديمقراطية في 167 دولة منذ عام 2006 في 5 فئات مختلفة، هي العملية الانتخابية والتعددية، والحريات المدنية، وأداء الحكومة، والمشاركة السياسية، والثقافة السياسية.ويتم حساب المتوسط لمؤشرات الفئات الخمس لإيجاد مؤشر الديمقراطية الخاص بدولة معينة، بحيث يتم تصنيف الدول التي تسجل مؤشرات من 8 نقاط إلى 10 نقاط في فئة الديمقراطية الكاملة، ومن 6 إلى 7.9 نقطة في فئة الديمقراطيات المعيبة، ومن 4 إلى 5.9 نقطة في فئة الأنظمة الهجينة، ومن 0 إلى 3.9 نقطة في الأنظمة السلطوية.وقد تم تصنيف كوريا الجنوبية في فئة الديمقراطيات الكاملة لأول مرة في عام 2020 بإحراز 8.01 نقطة.أما كوريا الشمالية فجاءت في المرتبة الـ165 كما كانت في العام الماضي بإحراز 1.08 نقطة.وتصدرت القائمة النرويج للعام الـ16 على التوالي، وتلاها كل من نيوزلاندا وأيسلندا.