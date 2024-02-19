الحكومة تحث الأطباء على الامتناع عن الاحتجاجات الجماعية

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حث رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" الأطباء على الامتناع عن اتخاذ إجراءات جماعية، حيث من المقرر أن يستقيل الأطباء المتدربون في المستشفيات الكبرى بشكل جماعي احتجاجا على خطة الحكومة لتوسيع حصة القبول في كليات الطب.ووجه رئيس الوزراء هذه الدعوة في بيان أصدره أمس الأحد، قائلا إنه إذا اتخذ الأطباء إجراءات تؤدي إلى فراغ في الرعاية الصحية، فإن الجمهور سيعاني. وقال هان إن فراغ الرعاية الصحية الناتج عن الاحتجاجات الجماعية أمر لا ينبغي أن يحدث أبدا، لأنه يضع صحة وحياة الناس كرهينة. وأشار رئيس الوزراء إلى مشاكل في النظام الطبي في كوريا، وفي مقدمتها النقص الخطير في أطباء الأطفال والتفاوتات الإقليمية في الخدمات الطبية.وشدد هان على الحاجة الملحة للإصلاحات الطبية لتحسين الخدمات الطبية الأساسية والإقليمية، مشددا على أن الإصلاحات لا يمكن أن تنجح دون توسيع حصص القبول في كليات الطب. وتعهد رئيس الوزراء ببذل جهود حكومية لتحسين ظروف عمل الأطباء وتوسيع الاستثمار في الأنظمة الطبية الإقليمية. وقال أيضا إن الحكومة ستسعى إلى إصدار تشريع لبناء شبكة أمان للحد من المسؤولية الجنائية للأطباء في حالات سوء الممارسة الطبية.وجاء هذا البيان في الوقت الذي من المقرر أن يقدم فيه الأطباء المتدربون في خمسة مستشفيات عامة كبرى في منطقة العاصمة خطابات استقالة بشكل جماعي اليوم الاثنين ثم يتركون العمل بدءا من الغد الثلاثاء.