البرلمان الكوري يبدأ جلسة استثنائية اليوم الاثنين

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من المقرر أن يبدأ البرلمان الكوري جلسة استثنائية اليوم الاثنين، قبل حوالي 50 يوما من الانتخابات العامة المقرر لها يوم 10 أبريل القادم.ومن المقرر أن يعقد البرلمان حفل افتتاح دورته الاستثنائية لشهر فبراير بعد ظهر اليوم، حيث يلقي زعيم التكتل البرلماني للحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "هونغ إيك بيو" وزعيم حزب قوة الشعب الحاكم "يون جيه أوك"، خطابين أمام البرلمان يومي الثلاثاء والأربعاء على التوالي.ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة استجواب يومي الخميس والجمعة، على أن يعقد جلسة عامة يوم الخميس القادم للنظر في مشروعات القوانين العالقة.ومن المتوقع أن تتصادم الأحزاب السياسسة حول طلبين بشأن التحقيقات الخاصة في فضيحة تطوير منطقة "ديه جانغ دونغ"، وقضية التلاعب بالأسهم التي يُزعم أنها تتعلق بالسيدة الأولى "كيم كون هي". وقد استخدم الرئيس يون صوك يول حق النقض ضد الاقتراحين يوم 5 يناير، وأعادهما إلى البرلمان لإعادة المداولات بشأنهما.ومن المثير للاهتمام أيضا احتمال إقرار مشروع قانون بشأن ترسيم حدود الدوائر الانتخابية قبل إجراء الانتخابات العامة.