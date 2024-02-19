الحكومة الكورية تسمح بالتطبيب عن بعد في حالة تنفيذ الاحتجاجات الجماعية للأطباء

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قال رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" إن الحكومة ستقوم بتفعيل نظام عمليات الطوارئ للمؤسسات الطبية العامة وستسمح بشكل كامل باستخدام خدمات التطبيب عن بعد في حالة اتخاذ الأطباء إجراءات جماعية.وأدلى رئيس الوزراء بهذه التصريحات في بداية اجتماع للوزراء المعنيين اليوم الاثنين لمناقشة الرد على الإجراءات الجماعية للأطباء، مشددا على ضرورة تقليل الإزعاج للجمهور في حالة وجود فراغ في قطاع الرعاية الصحية. وقال هان إن الحكومة ستقوم بتشغيل غرف الطوارئ في 409 مؤسسات طبية مخصصة من قبل الدولة على مدار الساعة لضمان عدم حدوث انقطاع في خدمات الطوارئ. وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة ستعطي أولوية للإجراءات الجراحية للمرضى في حالات الطوارئ والمصابين بأمراض خطيرة، كما ستنشئ نظاما لتقديم الخدمات للإدارات الطبية الأساسية، وأشار إلى أن الحكومة ستستعد لتعبئة أطباء الصحة العامة والأطباء العسكريين إذا تفاقم الوضع.وأعرب هان عن أسفه إزاء تحركات الأطباء لإطلاق إجراءات جماعية، قائلا إن الأطباء المتدربين في خمسة مستشفيات رئيسية في سيول من المتوقع أن يستقيلوا بشكل جماعي اليوم الاثنين ويتركون العمل غدا الثلاثاء، كما يخطط طلاب الطب لأخذ إجازات بشكل جماعي غدا أيضا. وشدد رئيس الوزراء على أنه إذا سحبت المجموعات الطبية خطط عملها الجماعية وتعاونت مع خطط الإصلاح الطبي التي وضعتها الحكومة لما فيه خير المواطنين والأطباء، فسوف تتمكن الحكومة من تحقيق إصلاحاتها الطبية بشكل أسرع.