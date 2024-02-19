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السياسية

يون يلتقي بالرئيس التنفيذي لشركة نتفليكس والممثل لي جونغ جيه

Write: 2024-02-19 11:05:24

يون يلتقي بالرئيس التنفيذي لشركة نتفليكس والممثل لي جونغ جيه

Photo : YONHAP News

عقد الرئيس يون صوك يول اجتماعا مع الرئيس التنفيذي المشارك لشركة نتفليكس "تيد ساراندوس" والممثل "لي جونغ جيه" بطل مسلسل نتفليكس الضخم "لعبة الحبار"، أول من أمس السبت.
ووفقا للمتحدثة الرئاسية "كيم سو كيونغ" أمس الأحد، دعا يون كلا من ساراندوس ولي إلى المقر الرئاسي لتناول طعام الغداء. وخلال الاجتماع، أعرب يون عن تقديره لساراندوس لاستثمار شركة نتفليكس في المحتويات الكورية، وطلب زيادة الاستثمار في الإنتاج الثقافي الكوري.
وخلال الزيارة الرسمية التي قام بها يون إلى الولايات المتحدة في أبريل من العام الماضي، أعلن ساراندوس أن نتفليكس سوف تستثمر 2.5 مليار دولار، في إنتاج محتويات كورية جنوبية على مدى السنوات الأربع القادمة.
وقال المكتب الرئاسي إن يون وساراندوس ناقشا أيضا تطوير التحالف الثقافي بين الجانبين من خلال التعاون بين منتجي المحتويات الكورية والمنصة العالمية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها.


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