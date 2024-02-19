0.3% ارتفاعا في معدلات تأييد الرئيس يون

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وفقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" على 2011 من المواطنين البالغين خلال الفترة من الثالث عشر وحتى السادس عشر من شهر فبراير الجاري، وصلت معدلات تأييد الرئيس الكوري "يون صوك يول" إلى 39.5%، بارتفاع قدره 0.3% مقارنة بالأسبوع الأسبق.وبذلك تكون معدلات تأييد الرئيس "يون" قد شهدت ارتفاعا للأسبوع الثالث على التوالي، وبقيمة إجمالية تبلغ 3.5%.أما معدلات المعارضة فبلغت 57.2%، بانخفاض قدره 0.5% مقارنة بالأسبوع الأسبق.وأرجعت شركة "ريال ميتر" السبب في ارتفاع معدلات تأييد الرئيس "يون" إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين معيشة الشعب، بما في ذلك الأمر الرئاسي بتقديم دعم ضريبي للشركات التي تقدم منح الولادة لموظفيها، والتوسع المخطط لحصة الالتحاق بكليات الطب.ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 2.2%.