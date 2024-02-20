نائبة رئيس البرلمان كيم يونغ جو تعلن ترك الحزب الديمقراطي

Photo : YONHAP News

أعلنت نائبة رئيس البرلمان كيم يونغ جو أمس الاثنين أنها ستترك الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي. وفي مؤتمر صحفي، قالت كيم إنها أبلغت من الحزب بأنه تم تقييمها ضمن الـ20% الأقل من حيث الأنشطة البرلمانية.وقالت كيم إنها باعتبارها نائبة تمثل منطقة "يونغ دُنغ بو" فقد شعرت بالإهانة. وأضافت النائبة لأربع فترات برلمانية أنه خلال السنوات الأربع الماضية، تم اختيارها كنائبة بارزة من قبل الجماعات المدنية ووسائل الإعلام بسبب أنشطتها البرلمانية.وحثت كيم الحزب الديمقراطي على الكشف عن أسباب تقييمه لأنشطة النواب والكشف عن نتائج التقييم الكمي.وزعمت نائبة رئيس البرلمان أن الحزب منحها هذه الدرجة في محاولة لاستبعادها من ترشيحات الحزب للانتخابات العامة.