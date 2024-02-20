استمرار التحسن في معنويات المستهلكين في كوريا للشهر الثالث في فبراير

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استمرت حالة التحسن في معنويات المستهلكين في كوريا الجنوبية للشهر الثالث على التوالي في فبراير الجاري، وظلت إيجابية للشهر الثاني على التوالي، وسط تباطؤ التضخم وانتعاش الصادرات.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، ارتفع مؤشر ثقة المستهلك المركب بمقدار 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالشهر الماضي ليصل إلى 101.9 نقطة في فبراير، متجاوزا مستوى 100 نقطة، وهو ما يدل على أن عدد المتفائلين يفوق عدد المتشائمين بشأن مستقبل الاقتصاد.وتجاوز المؤشر مستوى 100 نقطة للشهر الثاني على التوالي. وأرجع البنك المركزي تحسن معنويات المستهلكين إلى تباطؤ التضخم وانتعاش الصادرات.وقد انخفض المؤشر الفرعي الذي يقيس التوقعات الاقتصادية للمستهلكين بمقدار نقطة واحدة على أساس شهري ليصل إلى 80 نقطة في فبراير، في حين ظل مؤشر أسعار المساكن دون تغيير عند 92 نقطة. وبلغ التضخم المتوقع للعام القادم 3% في فبراير، دون تغيير عن الشهر الماضي.