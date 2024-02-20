كوريا وهولندا تعقدان أول حوار حول أشباه الموصلات

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عقدت كوريا الجنوبية وهولندا اجتماعات أمس الاثنين ضمن أول حوار بينهما على المستوى الوزاري بشأن التعاون في صناعة أشباه الموصلات.وعقدت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية ووزارة الشؤون الاقتصادية وسياسات المناخ الهولندية، الاجتماع الافتتاحي حول التعاون الثنائي في مجال أشباه الموصلات، في مدينة أيندهوفن الهولندية.وكانت هذه الاجتماعات على مستوى مدير، هي الأولى بين الوزارتين المسؤولتين عن قطاعات أشباه الموصلات في البلدين، تنفيذا لاتفاق الجانبين على تشكيل "تحالف أشباه الموصلات" خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس يون صوك يول إلى هولندا. وخلال اجتماعات الأمس تبادل الجانبان توضيح سياساتهما بشأن صناعة الرقائق، وناقشا التعاون في مجالات تصميم الرقائق والمعدات والتعبئة، كما ناقشا سبل تشغيل وتوسيع برامجهما التعليمية التي تهدف إلى تطوير حوالي 500 خبير في مجال الرقائق من البلدين حتى عام 2028.وتبادل الجانبان الحديث حول ضرورة تعزيز العلاقات بين الشركات في البلدين لضمان استقرار سلاسل التوريد، وناقشا مسألة عقد مائدة مستديرة للأعمال لتحقيق تلك الأهداف، والبحث عن فرص عمل جديدة.