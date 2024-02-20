وزير الخارجية الكوري يزور البرازيل لحضور اجتماعات مجموعة العشرين

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غادر وزير الخارجية الكوري الجنوبي "تشو تيه يول" العاصمة سيول متوجها إلى البرازيل اليوم الثلاثاء لحضور اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين هذا الأسبوع.ومن المقرر أن يحضر الوزير "تشو" اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين المقرر عقدها يومي الأربعاء والخميس في مدينة "ريو دي جانيرو"، حيث يتحدث عن دور مجموعة العشرين في القضايا الجيوسياسية وإصلاح الحوكمة العالمية، وهي موضوعات ستتم مناقشتها في الاجتماعات التي تستمر يومين.ومن المتوقع أن يجري تشو محادثات ثنائية منفصلة مع نظيريه الأمريكي والياباني على هامش هذه الاجتماعات، حيث يعتزم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا حضور هذه الاجتماعات أيضا. وقالت مصادر مطلعة إن المحادثات جارية لترتيب اجتماع ثلاثي للوزراء الثلاثة.وسوف يحضر أيضا هذه الاجتماعات متعددة الأطراف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. وعلى الرغم من أن سيول وموسكو لا تسعيان إلى عقد اجتماع ثنائي بين تشو ولافروف، إلا أنهما قد يلتقيان خلال الاجتماعات.