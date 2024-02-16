165 شركة كورية تشارك في المؤتمر الدولي للهاتف المحمول

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صرح الاتحاد الكوري لصناعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أمس بأن 165 شركة كورية سوف تشارك في المؤتمر العالمي للهاتف المحمول لعام 2024، الذي يعتبر أكبر المعارض الدولية الخاصة بالاتصالات المتنقلة على مستوى العالم.ومن المقرر أن تشارك في مؤتمر هذا العام 101 شركة كورية كبيرة ومتوسطة مثل "سام سونغ للإلكترونيات" و"إس كي تليكوم" و"ال جي يو بلاس"، و64 شركة ناشئة.ومن حيث عدد الشركات المشاركة حسب الدول في معرض هذا العام والتي تقدمت بطلبات للمشاركة حتى الآن، احتلت إسبانيا، الدولة المضيفة، المركز الأول بـ696 شركة، وتلتها الولايات المتحدة بـ432، والمملكة المتحدة بـ408، والصين بـ288، ثم كوريا الجنوبية.ومن المتوقع أن يتم إنشاء جناح كوري متكامل في معرض هذا العام بالتعاون بين وكالة الترويج للتجارة والاستثمار الكورية، كوترا، ورابطة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية، ورابطة التجارة الدولية الكورية، ووكالة الترويج للاقتصاد والعلوم في مقاطعة كيونغ كي، ومؤسسة التعاون الصناعي الأكاديمي في جامعة كوريا.ومن المقرر أن يعقد المعرض خلال الفترة من 26 إلى 29 فبراير الجاري في مدينة "برشلونة" الإسبانية.