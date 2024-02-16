الحكومة الكورية تعرب عن تعازيها في وفاة الناشط الروسي نافالني

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أعربت الحكومة الكورية الجنوبية عن تعازيها في الوفاة المفاجئة للناشط الروسي المناهض للحكومة الروسية "أليكسي نافالني".وقال مسؤول في وزارة الخارجية في سيول أمس إن كوريا تشعر بالحزن بسبب وفاة نافالني الذي ناضل من أجل الديمقراطية الليبرالية في روسيا، مؤكدا على ضرورة إجراء تحقيقات شاملة وشفافة في وفاته المفاجئة.وقد توفي نافالني، الذي كان أكبر المناهضين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة الماضي في السجن الثالث بمنطقة "يامالو نينيتش" ذاتية الحكم في منطقة سيبيريا في أقصى شمال روسيا.ولم تكشف الحكومة الروسية عن سبب وفاته أو مكان جثته.وبينما كانت فعاليات تذكارية تقام في جميع أنحاء روسيا، أعلنت مجموعة حقوق الإنسان المحلية "او في او - إنفو" أن الشرطة اعتقلت أكثر من 400 من المشيعين حتى الآن.