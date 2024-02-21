كوريا الجنوبية تستضيف القمة الثالثة للديمقراطية في مارس

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تستضيف كوريا الجنوبية القمة الثالثة للديمقراطية في الفترة من 18 إلى 20 مارس القادم. وكشف المكتب الرئاسي الكوري عن هذا الموعد أمس الثلاثاء، موضحا أن الجلسة العامة للقمة التي سيحضرها قادة الدول البمشاركة ستُعقد عبر الفيديو يوم 20 مارس.وفي اليوم الأول للقمة في 18 مارس، ستُعقد اجتماعات وموائد مستديرة على مستوى الوزراء، بينما سيشهد اليوم التالي ورش عمل حول موضوع الديمقراطية لجيل المستقبل.وقد عُقدت القمة الأولى من أجل الديمقراطية عبر الفيديو في ديسمبر 2021، واستضافها الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحضور قادة حوالي 100 دولة. وعقدت القمة الثانية العام الماضي، وشارك في استضافتها الرئيس يون صوك يول وقادة الولايات المتحدة وكوستاريكا وهولندا وزامبيا.ومن ناحية أخرى، قالت مصادر دبلوماسية متعددة أمس الثلاثاء إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد يزور كوريا الجنوبية الشهر القادم بمناسبة انعقاد قمة الديمقراطية.