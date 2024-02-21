الاحتجاجات الجماعية للأطباء المتدربين تدخل يومها الثاني

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دخلت الاحتجاجات الجماعية للأطباء المتدربين يومها الثاني اليوم الأربعاء بعد إضراب آلاف الأطباء المقيمين والمتدربين عن العمل بدءا من يوم أمس الثلاثاء احتجاجا على خطة الحكومة لزيادة حصة القبول في كليات الطب.ووفقا للحكومة والمجتمع الطبي، اتضح من خلال التفتيش الحكومي على 100 مستشفى تعليمي رئيسي أن ستة آلاف و415، أي بنسبة 55 % من الأطباء المتدربين في المستشفيات، قدموا خطابات استقالة حتى الساعة 11 من مساء أول من أمس الاثنين.ويعمل حوالي 95% من الأطباء المتدربين البالغ عددهم 13 ألف طبيب في تلك المستشفيات المائة. ومن بين ستة آلاف و415 طبيبا متدربا قدموا استقالاتهم، ترك ألف و630 طبيبا، أي بنسبة 25 %، وظائفهم، رغم أن المستشفيات لم تقبل استقالاتهم. وأصدرت وزارة الصحة حتى الآن أمرا بالعودة إلى العمل لـ831 طبيبا متدربا.وتخطط الوزارة لإرسال مسؤولين إلى 50 من أصل 100 مستشفى لإجراء عمليات تفتيش ميدانية وإصدار إجراءات إدارية لتعليق تراخيص الأطباء المتدربين الذين يرفضون الامتثال لأمر العودة إلى العمل.