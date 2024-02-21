معنويات الأعمال في كوريا تنخفض إلى أقل مستوياتها منذ أكثر من 3 أعوام

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تدهورت معنويات الأعمال في كوريا الجنوبية خلال شهر فبراير الجاري بسبب تباطؤ الاستهلاك المحلي وسط مشاكل تمويل المشروعات.وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء إن مؤشر مسح الأعمال لجميع الصناعات وصل إلى 68 نقطة في فبراير، بانخفاض مقداره نقطة واحدة مقارنة بما كان عليه في الشهر السابق، ليسجل أقل رقم منذ ثلاثة أعوام وخمسة أشهر، تحديدا منذ سبتمبر 2020. وظل المؤشر عند 70 نقطة في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من العام الماضي قبل أن ينخفض لمدة شهرين متتاليين هذا العام.يذكر أن قراءة المؤشر بأقل من 100 نقطة تعني أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين. وقد انخفض مؤشر المصنعين بنقطة واحدة على أساس شهري ليصل إلى 70 نقطة في فبراير، وهو أول انخفاض منذ ستة أشهر. وظل مؤشر الصناعات غير التحويلية، الذي يشمل المطاعم وتجار الجملة وشركات التجزئة، دون تغيير عن الشهر السابق عند 67 نقطة.وفي الوقت نفسه، بلغت توقعات أعمال الشركات المحلية لشهر مارس 72 نقطة، بزيادة ثلاث نقاط عن الشهر السابق.