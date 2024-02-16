واشنطن ترحب بالحوار بين بيونغ يانغ وطوكيو

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قالت الحكومة الأمريكية إنها ستستمر في السعي لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل، مؤكدة على موقفها الحذر الذي يدعم تصريح "كيم يو جونغ" شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بشأن تحسين العلاقات مع اليابان.وردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة الأمريكية قد تدعم الحوار بين كوريا الشمالية واليابان، قالت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "سابرينا سينغ" إن الحكومة الأمريكية تدعم الاتصالات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية، مشيرة إلى أن واشنطن قد أوضحت أنها ستقوم بإجراء اتصالات دبلوماسية مع بيونغ يانغ إذا رغبت في ذلك.وأضافت أن الحكومة الأمريكية ترحب بالحوار مع كوريا الشمالية بشرط أن يسهم ذلك في تحقيق الاستقرار في المنطقة.ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "ماثيو ميلر" إن الحكومة الأمريكية ستراقب رد فعل الحكومة اليابانية على الاقتراح الذي عرضته "كيم يو جونغ" على اليابان لتحسين العلاقات بين البلدين مقابل تخلى طوكيو عن مطالبها بنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية وحل قضية المختطفين اليابانيين.وأكد أن السياسة الأمريكية الهادفة إلى إخلاء كوريا الشمالية وشبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل لم يطرأ عليها أي تغيير.