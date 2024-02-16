7.8 % انخفاضا في الصادرات الكورية في أول 20 يوما من فبراير

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انخفضت قيمة الصادرات الكورية في العشرين يوما الأولى من شهر فبراير الجاري بسبب انخفاض عدد أيام العمل.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الأربعاء، بلغت قيمة الصادرات الكورية 30 مليارا و721 مليون دولار خلال الفترة المذكورة، بانخفاض نسبته 7.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ومع ذلك، ارتفع متوسط الصادرات اليومية بنسبة 9.9% مع انخفاض عدد أيام العمل بمقدار يومين ونصف يوم إلى 13 يوما مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن قيمة الصادرات الكورية شهدت زيادة في فبراير وللشهر الرابع على التوالي منذ شهر أكتوبر من العام الماضي، فيما انخفضت قيمة الواردات بنسبة 19.2% إلى 31 مليارا و953 مليون دولار خلال العشرين يوما الأولى من فبراير، وهو ما أدى إلى عجز تجاري قدره مليار و233 مليون دولار.