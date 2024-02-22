محكمة بالجبل الأسود تحكم بتسليم رئيس شركة تيرافورم إلى الولايات المتحدة

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أفادت بعض التقارير بأن محكمة في الجبل الأسود حكمت بتسليم "كوان دو هيونغ"، المؤسس المشارك لشركة "تيرافورم لابس" للعملات المشفرة، إلى الولايات المتحدة.ووفقا لصحيفة "بوبجيدا" اليومية المحلية، حكمت محكمة الاستئناف في "بودغوريتشا"، عاصمة الجبل الأسود، أمس الأربعاء بتسليم "كوان" إلى الولايات المتحدة، ورفضت طلب كوريا الجنوبية بتسليمه.ولم تكشف المحكمة عن سبب تسليم "كوان" إلى الولايات المتحدة، وليس إلى موطنه.ويأتي هذا الحكم بعد 11 شهرا من القبض على "كوان" في مطار "بودغوريتشا" لدى محاولته السفر إلى خارج البلاد باستخدام جواز سفر مزور، وبعد 22 شهرا من فراره من كوريا الجنوبية وسط التحقيقات في انهيار العملة "لونا" المشفرة. وتشير التقديرات إلى أن الانهيار تسبب في خسائر للمستثمرين تزيد عن 40 مليار دولار في جميع أنحاء العالم.وإذا تم تسليم "كوان" إلى الولايات المتحدة، فمن المتوقع أن يتلقى حكما مشددا.وفي كوريا الجنوبية، يبلغ الحد الأقصى للعقوبة على الجرائم الاقتصادية حوالي 40 عاما، لكن الخبراء يقولون إنه قد يُحكم عليه بالسجن لأكثر من 100 عام بتهمة الاحتيال المالي في الولايات المتحدة.