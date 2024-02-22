كوريا الجنوبية واليابان تتفقان على مواصلة التعاون بشأن قضايا كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

اتفق وزيرا خارجية كوريا الجنوبية واليابان على مواصلة التعاون الثنائي لمعالجة القضايا المتعلقة بكوريا الشمالية.ووفقا لوزارة الخارجية اليابانية، توصل الوزير "تشو تيه يول" ونظيرته اليابانية "يوكو كاميكاوا" إلى الاتفاق في محادثات أمس الأربعاء على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في "ريو دي جانيرو" في البرازيل.وقالت الوزارة إن الجانبين اتفقا أيضا على التعاون الوثيق في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها بيونغ يانغ، بما في ذلك اختطافها لمواطنين يابانيين. كما اتفقا مواصلة الاتصالات الوثيقة، حيث يصادف العام القادم الذكرى الستين على تطبيع العلاقات الثنائية.ويعد هذا أول اجتماع مباشر بينهما منذ تولى "تشو" منصبه يوم 10 يناير. وقد أجرى "تشو" أول مكالمة هاتفية مع "كاميكاوا" يوم 23 يناير، واتفقا آنذاك على مواصلة التعاون لتعزيز تحسين العلاقات بين البلدين.ومن ناحية أخرى، قالت الوزارة إن "كاميكاوا" أعربت عن "أسفها الشديد" لأن كوريا الجنوبية سمحت بتحويل وديعة مالية من قبل الشركة اليابانية المدعى عليها "هيتاشي زوسن" إلى المدعي الكوري الجنوبي كتعويض في دعوى قضائية بشأن قضية العمل في أثناء الحكم الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية.وأخبرت "كاميكاوا" نظيرها "تشو" أن الدفعة تسببت في "ضرر غير معقول" للشركة اليابانية.