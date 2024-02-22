الرئيس يون يتعهد بإصلاح اللوائح الخاصة بمناطق التطوير المقيد

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شدد الرئيس "يون صوك يول" على الحاجة إلى تعزيز الاقتصاد من خلال تخفيف القواعد التنظيمية في الأراضي التي يتم تقييد التطوير العقاري فيها، والمعروفة باسم مناطق "الحزام الأخضر".وأدلى "يون" بهذا التصريح أمس الأربعاء خلال منتدى مفتوح حول القضايا المعيشية في مركز "أول سان" للمعارض والمؤتمرات، قائلا إن الجهود المبذولة لبناء مجمعات صناعية عالية التقنية في المناطق الإقليمية غالبا ما تواجه عقبات بسبب لوائح الحزام الأخضر.وتعهد الرئيس بإجراء إصلاحات شاملة للمرة الأولى منذ عقدين لمعايير رفع تخصيص مناطق الحزام الأخضر.وشدد "يون" أيضا على الحاجة إلى تجديد اللوائح المتعلقة باستخدام الأراضي الزراعية، قائلا إن المزارع الذكية والزراعة العمودية هي مجالات يمكن فيها إنشاء قيمة مضافة عالية باستخدام تكنولوجيا الزراعة نفسها، بدلا من الإنتاج فقط.وقال الرئيس إن الحكومة ستجري فحصا شاملا للوائح استخدام الأراضي الزراعية وتجدد بسرعة تلك التي عفا عليها الزمن، مشيرا إلى أن هناك ما مجموعه 3036 من هذه اللوائح لدى 12 وكالة حكومية وحكومة محلية.