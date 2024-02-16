وزير التجارة الكوري يحضر المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية

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سيحضر وزير التجارة الكوري الجنوبي "جونغ إين كيو" المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية من أجل مناقشة تطبيع هيئة الاستئناف بالمنظمة وغير ذلك من الموضوعات التجارية المهمة.وصرحت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة في سيول بأن الوزير جونغ سيحضر اجتماعات الدورة الـ13 للمؤتمر الوزاري للمنظمة الدولية، التي ستعقد في الفترة من 26 إلى 29 فبراير الجاري في العاصمة الإماراتية "أبوظبي".يشار إلى أن المؤتمر الوزاري يعد أعلى هيئة لصنع القرار في المنظمة، ويعقد اجتماعاته مرة كل عامين على الأقل، حيث يقرر بشأن المسائل التي يتعين اتخاذ قرارات بشأنها، بما في ذلك مختلف بنود جدول الأعمال التي تتم مناقشتها في المنظمة.الجدير بالذكر أن هيئة الاستئناف التي ظلت تلعب دور المحكمة العليا في النزاعات التجارية الدولية، وقد تعرضت أعمالها للجمود منذ رفض الولايات المتحدة تعيين عضو في الهيئة في عام 2019.ونتيجة لذلك وافق وزراء التجارة في مختلف دول العالم على البدء في إصلاح نظام حل النزاعات في الدورة الـ12 للمؤتمر الوزاري عام 2022، وظلوا يجرون مناقشات غير رسمية من أجل تطبيع أعمال الهيئة هذا العام.وأوضحت وزارة التجارة الكورية أنه سيتم التعرف على التطورات ذات الصلة في اجتماع الوزراء القادم، إلى جانب توفير المبادئ التوجيهية السياسية لإصلاح النظام بحلول نهاية العام.ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن يكون تعزيز وظيفة المراجعة للمنظمة الدولية ضمن بنود جدول الأعمال الرئيسية في الاجتماع القادم، بحيث يتم تنظيم حوارات وزارية بعنوان: "التجارة والتنمية المستدامة"، و"التجارة والشمولية".وبهذه المناسبة، قال الوزير الكوري إن سياسات الصناعة الحمائية والمنافسة في الدعم المالي قد تضر بنظام التجارة متعددة الأطراف القائم على أساس القواعد، موضحا أنه سيؤكد على ضرورة امتناع الدول الأعضاء عن اتخاذ مثل هذه الإجراءات.ومن المقرر أيضا أن يطلب رسميا إدراج اتفاقية تسهيل الاستثمار للتنمية التي تتولى كوريا منصب الرئيس المشترك لها، في إتفاقيات منظمة التجارة العالمية.علاوة على ذلك، من المتوقع أن يعقد الوزير جونغ العديد من الاجتماعات الوزارية حسب الموضوعات، مثل الدعم المالي لمصائد الأسماك والتجارة الإلكترونية والزراعة.ومن المتوقع أن تنضم جزر القمر وتيمور الشرقية خلال هذا المؤتمر الوزاري إلى المنظمة، مما سيؤدي إلى زيادة عدد أعضائها من 164 إلى 166.