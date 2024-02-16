أول اجتماع بين سيول وواشنطن وطوكيو حول تعزيز التعاون في مراقبة الصادرات

Photo : YONHAP News

عقدت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية، ومكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية، ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، الاجتماع الأول للحوار الثلاثي بين الدول الثلاث بشأن التجارة ومراقبة الصادرات الصناعية، في مقر السفارة الأمريكية في العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الخميس.وحضر الاجتماع " كانغ كام تشان" مدير إدارة التجارة والسياسات الأمنية في وزارة التجارة الكورية، و"روثمان كيندال" الوزير المساعد لإدارة الصادرات في مكتب الصناعة الأمريكي، و"كاتسورو إيغاري" مدير إدارة التجارة في وزارة التجارة اليابانية.وخلال الاجتماع، اتفق ممثلو الدول الثلاث على تنسيق ضوابط التصدير إلى روسيا، والتعاون في إقامة علاقات تعاون مع دول جنوب شرق آسيا، والتعاون في السيطرة على التكنولوجيا الأساسية والناشئة.ويعد هذا الحوار جزءا من مبادرة على مستوى وزراء الصناعة تم إطلاقها في أعقاب القمة الثلاثية بين الدول الثلاث في كامب ديفيد في شهر أغسطس من العام الماضي.واستهدف الاجتماع زيادة تنسيق ضوابط التصدير بين الدول الثلاث وتعزيز التعاون الفعال بشأن الأولويات المشتركة.وقال المسؤول الكوري "كانغ" إن التعاون الثلاثي مهم للاستجابة للبيئة العالمية المتغيرة، بما في ذلك عدم الاستقرار في سلاسل التوريد، مؤكدا على أهمية التعون مع دول آسيان لمنع تحويل المواد ذات الاستخدام المزدوج والحفاظ على السلام الدولي، وأضاف أنه يتوجب تعزيز التعاون في مراقبة الصادرات.ومن جانبه قال المسؤول الأمريكي إن التعاون مع الدول الحليفة التي تتقاسم القيم المشتركة ووجهات النظر الأمنية بشأن ضوابط التصدير متعددة الأطراف، كان دائما أولوية بالنسبة لمكتب التجارة والأمن الأمريكي.أما المسؤول الياباني فقد صرح بأن الاجتماع الثلاثي الأول أسفر عن تعميق فهم الدول الثلاث لعمليات مراقبة الصادرات بينها.