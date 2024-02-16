الرئيس يون يتعهد بدعم مالي ضخم لصناعة محطات الطاقة النووية الكورية

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زار الرئيس "يون صوك يول" اليوم مدينة "تشانغ وان" في مقاطعة جنوب "كيونغ سانغ"، التي تعتبر مركز صناعة الطاقة النووية في كوريا الجنوبية، وقال إنه سيقدم الدعم الكامل لتطبيع صناعة الطاقة النووية الكورية وجعل هذا العام هو العام الأول في القفزة الجديدة للطاقة النووية الكورية.وحضر الرئيس يون جلسة المناقشات الرابعة عشرة حول سبل عيش الشعب التي عُقدت اليوم في مقر حكومة المقاطعة تحت عنوان "صناعة الطاقة النووية ترتفع مرة أخرى: تشانغ وان والمقاطعة المليئة بالحيوية"، وقال إنه ظل يركز منذ توليه السلطة على سياسة الطاقة النووية ومحطات الطاقة النووية، بما في ذلك استئناف بناء وحدتيْ "شين هان وول" رقمي 3 و4، مؤكدا أنه يعمل على تطبيع النظام البيئي باعتباره أولوية وطنية.وأضاف أن الحكومة سوف توفر 3 تريليونات و300 مليار وون، أي ما يساوي حوالي مليارين ونصف مليار دولار، من أجل توفير فرص عمل، وتريليون وون أي ما يساوي حوالي سبعمائة وسبعين مليون دولار، كتمويل خاص لدعم صناعة محطات الطاقة النووية، كما سيتم تعديل مرسوم إنفاذ قانون تقييد الضرائب الخاصة بالاستثمار لإدراج المرافق والأبحاث الخاصة بتطوير محطات الطاقة النووية في المواد المؤهلة للحصول على مزايا ضريبية.وأكد أيضا أن حكومته سوف تستثمر أكثر من 4 تريليونات وون أي ما يعادل حوالي ثلاثة مليارات دولار على مدى خمس سنوات في البحث والتطوير النووي لدعم تطوير تكنولوجيا ذات مستوى عالمي.وقال الرئيس يون إن صناعة محطات الطاقة النووية ظلت تطور نفسها لتصبح صناعة تصديرية مهمة، وأن محطات الطاقة النووية تعتبر قضية تتعلق مباشرة بسبل عيش الناس لأنها تجلب آثارا اقتصادية هائلة في عملية البناء والتشغيل.علاوة على ذلك، أشار إلى أن الصناعات ذات التقنية العالية مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي في حاجة إلى كميات هائلة من الكهرباء عالية الجودة، ومن الواضح أنه بدون محطات الطاقة النووية فإن تطوير الصناعات ذات التقنية العالية سيكون أمرا مستحيلا.