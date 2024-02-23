الحكومة الكورية تنفذ ميزانية بقيمة 389 تريليون وون في النصف الأول من العام

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قررت الحكومة الكورية أن تنفذ بسرعة ميزانية بقيمة 389 تريليون وون في النصف الأول من هذا العام، في حوالي 180 برنامجا تتعلق بالقضايا المعيشية.وكشف النائب الثاني لوزير المالية "كيم يون سانغ" عن هذه الخطة أمس الخميس، حيث ترأس اجتماعا للوكالات الحكومية ذات الصلة بشأن الإنفاق المالي، مشيرا إلى أن حجم الميزانية التي سيتم تنفيذها في النصف الأول يعد غير مسبوق.وتتضمن الميزانية ما يقرب من 35 تريليون وون من الاستثمارات من قبل المؤسسات العامة، و2.7 تريليون وون من الاستثمارات الخاصة. وتنفذ الحكومة حاليا حوالي 180 برنامجا معيشيا تستهدف مساعدة أصحاب الشركات الصغيرة والأسر ذات الدخل المنخفض والشباب الذين يعانون من التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.وقال "كيم" إن الوكالات ذات الصلة ستبذل قصارى جهدها في تنفيذ الميزانية، من خلال إجراء مراجعات منتظمة وعقد اجتماعات لتفقد التقدم الذي تم إحرازه في الإنفاق.