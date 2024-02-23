وزير الخارجية الكوري يزور الولايات المتحدة لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي

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من المقرر أن يزور وزير الخارجية الكوري الجنوبي "جو تيه يول" الولايات المتحدة الأسبوع القادم، حيث يعقد محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن".وسوف يكون الاجتماع بين وزيريْ خارجية البلدين هو الأول منذ تولى "جو" منصبه في الشهر الماضي، ويأتي في أعقاب زيارة "جو" إلى "ريو دي جانيرو" في البرازيل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين.ووفقا لوزارة الخارجية الكورية، فسوف يُعقد الاجتماع يوم الأربعاء في واشنطن، حيث يناقش الجانبان العلاقات الثنائية والاستفزازات الكورية الشمالية، كما سيقوم الجانبان أيضا بمراجعة الإنجازات التي حققها البلدان في الاحتفال بالذكرى السبعين للتحالف الثنائي في العام الماضي، ومناقشة تحديد اتجاه العلاقات بينهما في إطار أكبر هذا العام.ومن المتوقع أن يستمر التبادل رفيع المستوى بين البلدين الحليفين الشهر القادم، حيث سيزور "بلينكن" سيول لحضور القمة الثالثة للديمقراطية في الفترة من 18 إلى 20 مارس.