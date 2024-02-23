مناقشات بين سيول وواشنطن وطوكيو للتعاون في التعامل مع استفزازات كوريا الشمالية

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أجرى وزراء خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان محادثات أمس الخميس لمناقشة سبل التعاون الثلاثي من أجل التعامل مع تهديدات كوريا الشمالية، والعلاقات المتنامية بين بيونغ يانغ وموسكو.وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، عقد وزير الخارجية الكوري الجنوبي "جو تيه يول" ووزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" ووزيرة الخارجية اليابانية "يوكو كاميكاوا" اجتماعا ثلاثيا على هامش اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين في مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل. وخلال المحادثات، ناقش الوزراء الثلاثة أهمية تعزيز التنسيق الوثيق ردا على استفزازات كوريا الشمالية المستمرة، بالإضافة إلى دعم بيونغ يانغ العسكري المتزايد لروسيا في حربها المستمرة ضد أوكرانيا.وفي أول اجتماع من نوعه منذ تولى "جو" منصبه الشهر الماضي، قال "جو" في كلمته الافتتاحية إن هذا العام يصادف الذكرى الثلاثين على انعقاد أول قمة ثلاثية على الإطلاق في عام 1994، وبالتالي فإن هذا الاجتماع يمثل "علامة بارزة رمزية" في رحلة البلدان الثلاثة معا. ومن جانبه قال "بلينكن" إنه منذ قمة "كامب ديفيد" التاريخية في أغسطس الماضي، قدمت الدول الثلاث التزامات رئيسية، بما في ذلك وضع اللمسات الأخيرة على آلية تبادل بيانات الصواريخ وخطة التدريبات العسكرية طويلة المدى.وناقش الوزراء الثلاثة أيضا الجهود المبذولة للحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان، كما ناقشوا الصراع في غزة، وأكدوا مجددا على الحاجة الملحة إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين وزيادة المساعدات الإنسانية المقدمة للمدنيين الفلسطينيين.