رئيس الوزراء يحث الأطباء على العودة إلى العمل قبل فوات الأوان

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حث رئيس الوزراء "هان دوك سو" الأطباء على العودة إلى مرضاهم قبل فوات الأوان، قائلا إن الاحتجاجات الجماعية غير القانونية قد تؤدي إلى تدمير أحلام الأطباء الشباب في أن يصبحوا ممارسين محترمين. ووجه رئيس الوزراء هذه الدعوة اليوم الجمعة في تصريحات افتتاحية لاجتماع المقر المركزي للإجراءات المضادة للكوارث والسلامة، بعد إضراب آلاف الأطباء عن العمل هذا الأسبوع احتجاجا على خطة الحكومة لزيادة حصص القبول في كليات الطب. وقال "هان" إن 8900 طبيب متدرب قدموا استقالات حتى يوم أمس الخميس، بينما ترك 7800 منهم أماكن عملهم.وحذر رئيس الوزراء الجمعية الطبية الكورية من إلقاء الأطباء المبتدئين في الخطر، وأكد مجددا أن الحكومة منفتحة على الحوار مع الأطباء في أي وقت.ووسط استمرار الإضراب الجماعي، رفعت الحكومة أزمة خدمات الرعاية الصحية إلى أعلى مستوى وهو "خطير"، اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة.وقال "هان" إن الحكومة سوف تمدد ساعات عمل جميع مؤسسات الرعاية الصحية العامة إلى أقصى حد ممكن خلال أيام الأسبوع، كما ستوسع خدمات الاستشارات في أيام عطلة نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية، مع إنشاء مكاتب طوارئ حضرية أوائل الشهر القادم في 4 مناطق، من أجل الإشراف على نقل وتحويل الحالات الخطيرة أو حالات الطوارئ، لضمان حصول المحتاجين على العلاج في الوقت المناسب.