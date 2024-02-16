محامي رئيس تيرافورم يتعهد بمعركة قانونية لتجنب ترحيله إلى الولايات المتحدة

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قال محامي "كوان دو هيونغ" المؤسس المشارك لشركة "تيرافورم لابس" للعملات المشفرة، إن "كوان" سوف يواصل المعركة القانونية لتجنب تسليمه إلى الولايات المتحدة، بعد أن حكمت محكمة في "مونتينغرو" بترحيله إلى الولايات المتحدة بتهمة الاحتيال.وقال "غوران روديتش" الممثل القانوني لـ"كوان" في "بودغوريتشا" عاصمة "مونتينغرو"، في تصريحات لوكالة "بلومبرغ" للأنباء أمس الخميس، إنه مقتنع بأن القرار لن يصمد في محكمة الاستئناف، وسوف يسقط تماما مثل المحاولتين السابقتين.وجاءت هذه التصريحات بعد يوم من سماح محكمة الاستئناف في "بودغوريتشا" بتسليم "كوان" إلى الولايات المتحدة، ورفضها طلب كوريا الجنوبية بتسليمه.وأعرب "روديتش" عن نيته الاستئناف من أجل إلغاء الحكم، مدعيا أن المحكمة فشلت في تقييم وقائع القضية على نحو صحيح، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.وإذا تم تسليم "كوان" إلى الولايات المتحدة، فمن المتوقع أن يتلقى حكما مشددا، حيث يبلغ الحد الأقصى للعقوبة على الجرائم الاقتصادية في كوريا الجنوبية 40 عاما، بينما قد يُحكم عليه بالسجن لأكثر من 100 عام بتهمة الاحتيال المالي في الولايات المتحدة.وكان "كوان"، الشخصية الرئيسية في انهيار العملة "لونا" المشفرة في مايو 2022، قد فر إلى سنغافوره ودبي وصربيا، قبل أن يتم القبض عليه في مطار "بودغوريتشا" في مارس من العام الماضي لمحاولته السفر باستخدام جواز سفر مزور. وتشير التقديرات إلى أن انهيار "لونا" تسبب في خسائر للمستثمرين تزيد عن 40 مليار دولار في جميع أنحاء العالم.