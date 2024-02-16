سيول تدعو مجموعة الـ20 للقيام بدور ريادي ضد استفزازات كوريا الشمالية

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دعا وزير الخارجية الكوري الجنوبي "تشو تيه يول" الدول الأعضاء في مجموعة العشرين للقيام بدور ريادي في مواجهة قضايا كوريا الشمالية.جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير "تشو" في اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين التي عُقدت يوميْ الأربعاء والخميس في مدينة "ريو دي جانيرو" البرازيلية، حيث شدد على ضرورة أن يستجيب المجتمع الدولي لتصرفات كوريا الشمالية غير الشرعية، بما في ذلك تطويرها لبرامج نووية وصاروخية، وتعاونها العسكري مع روسيا، وانتهاكها لقرارات مجلس الأمن الدولي.وأضاف أن كوريا الشمالية تقوم بتطوير أسلحة نووية وصاروخية، بينما تضحي بحقوق الإنسان الخاصة بمواطنيها، مشيرا إلى أن القضايا الأمنية وقضايا حقوق الإنسان في كوريا الشمالية مرتبطة ببعضها البعض، وكأنهما "وجهان لعملة واحدة".كما أكد الوزير "تشو" على أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجموعة العشرين في مواجهة القضايا العالمية الراهنة، مثل تغير المناخ، والتحول الرقمي، والتنمية المستدامة.وفيما يتعلق بالحرب الروسية في أوكرانيا، قال الوزير "تشو" إن الحكومة الكورية الجنوبية تبذل حاليا جهودا من أجل تحقيق السلام في أوكرانيا وإعادة إعمارها من خلال مبادرة "التضامن من أجل السلام في أوكرانيا"، والتي أطلقتها في شهر يوليو من العام الماضي.