1 % ارتفاعا في معدلات تأييد الرئيس يون

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شهدت معدلات تأييد الرئيس الكوري "يون" ارتفاعا طفيفا خلال الأسبوع المنصرم.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "غالوب كوريا" خلال الفترة من العشرين وحتى الثاني والعشرين من فبراير الجاري على 1003 من المواطنين الكوريين البالغين، وصلت معدلات تأييد الرئيس "يون" إلى 34%، بارتفاع قدره 1% مقارنة بالأسبوع الأسبق، فيما ظلت معدلات المعارضة عند مستوى 58% دون تغيير.وجاء هذا الارتفاع بعد أن شهدت معدلات تأييده تراجعا لثلاثة أسابيع متتالية، منذ الأسبوع الثاني من شهر يناير الماضي.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن معدلات تأييد حزب قوة الشعب الحاكم بلغت 37% دون تغيير، بينما شهدت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي زيادة بنسبة 4%، لتصل إلى 35%.ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.