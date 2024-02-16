وزير المالية الكوري يزور البرازيل لحضور اجتماعات مجموعة العشرين

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سيزور وزير المالية الكوري الجنوبي "تشيه سانغ موك" البرازيل خلال هذا الأسبوع من أجل حضور اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في الدول الأعضاء في مجموعة العشرين.ووفقا لوزارة الاقتصاد والمالية الكورية أمس الأحد، سيغادر تشيه إلى البرازيل اليوم الاثنين لحضور اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين المقرر عقدها يومي الأربعاء والخميس، ثم يعود إلى سيول يوم السبت القادم.وتحت شعار "بناء عالم عادل وكوكب مستدام"، ستركز الاجتماعات على مناقشة الآفاق الاقتصادية العالمية، وقضية عدم المساواة، والضرائب الدولية، والديون العالمية.وفي اليوم الأول من هذه الاجتماعات بعد غد الأربعاء، يعتزم الوزير تشيه شرح السياسات الاقتصادية للحكومة الكورية لهذا العام، وكذلك مناقشة عوامل الخطر بالنسبة للاقتصاد العالمي.وفي اليوم الثاني، سيدعو الوزير الكوري الدول إلى بذل جهود لفرض ضريبة رقمية عالمية، ووضع تدابير لإصلاح بنك التنمية متعدد الأطراف.وعلى هامش الاجتماعات، سيعقد تشيه محادثات منفصلة مع مديرة صندوق النقد الدولي "كريستالينا جورجييفا"، وبعض وزراء مالية الدول الأخرى.