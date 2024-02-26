وزير الصناعة الكوري يلتقي برؤساء الشركات الكبرى لمناقشة سوق الرقائق العالمية

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التقى وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري "آن دوك غُن" مع المديرين التنفيذيين لأكبر شركات إنتاج أشباه الموصلات في البلاد لمناقشة سبل الاستجابة للتغيرات في سوق الرقائق العالمية.ووفقا لوزارة الصناعة، التقى "آن" اليوم الاثنين بمسؤولين من منتجي الرقائق العالميين "سام سونغ" للإلكترونيات و"إس كي هاينكس"، بالإضافة إلى منتجي المواد وقطع الغيار والمعدات لمصنعي الرقائق. وقد قررت الحكومة الكورية خلال اجتماعها اليوم إنشاء خط ساخن بين الوزير وكل من المديرين التنفيذيين لتلك الشركات.وناقش الاجتماع أيضا إجراءات متابعة خطة الحكومة المعلنة مؤخرا لإنشاء مجموعة ضخمة لإنتاج أشباه الموصلات في جنوب سيول بحلول عام 2047.وتخطط الوزارة لإنفاق 24 تريليون وون لتعزيز المواهب في قطاع المواد وقطع الغيار والمعدات اللازمة لتصنيع الرقائق ولمتابعة الاختبارات من أجل إنتاجها الضخم.وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي قامت فيه الولايات المتحدة واليابان ودول كبرى أخرى مؤخرا بتعزيز دعمها لصناعات أشباه الموصلات الخاصة بها.