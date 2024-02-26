الحكومة الكورية تكشف عن برنامج لرفع قيمة الشركات المحلية

Photo : YONHAP News

كشفت الحكومة الكورية الجنوبية عن برنامج لرفع قيمة الشركات الذي يهدف إلى تعزيز قيمة الشركات المحلية لمعالجة انخفاض قيمتها في سوق الأوراق المالية، والذي يشار إليه غالبا باسم "كوريا ديسكاونت".وأصدرت لجنة الخدمات المالية الكورية مبادرة رفع قيمة الشركات اليوم الاثنين في المجمع الحكومي في سيول. وبموجب هذا البرنامج، تُنصح الشركات المدرجة بتحديد أهدافها الخاصة بزيادة أسعار الأسهم والتوصل إلى خطط مفصلة حول كيفية وموعد تحقيقها، في حين ستدعم الحكومة هذه الجهود بمزايا ضريبية.وسوف يتعين على الشركات المدرجة الإعلان عن الأهداف وخططها تحقيقها بعد شهر مايو. وتخطط لجنة الخدمات المالية والبورصة الكورية لتقديم مبادئ توجيهية شاملة حول كيفية إصدار الإعلانات العامة في غضون النصف الأول من هذا العام، وقد أوضحت أن تلك المبادئ التوجيهية ستكون مجرد توصيات، وهذا يعني أن التخطيط والإعلانات العامة متروكة للشركات، وأنه لن تكون هناك عقوبات على انتهاك المبادئ التوجيهية.