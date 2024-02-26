وزير الخارجية يلتقي بمسؤولين تجاريين كوريين في نيويورك

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التقى وزير الخارجية الكوري "تشو تيه يول" بمسؤولين من الشركات الكورية الجنوبية العاملة في الولايات المتحدة، حيث تعهد لهم بتقديم دعم حكومي.ووفقا لوزارة الخارجية في سيول أمس الأحد، عقد تشو ذلك الاجتماع في مدينة نيويورك يوم السبت بعد حضور اجتماعات مجموعة العشرين في مدينة "ريو دي جانيرو" البرازيلية، حيث أكد الوزير "تشو" أهمية عمل الحكومة والقطاع الخاص معا كفريق واحد في وقت لا يمكن فيه الفصل بين القضايا الاقتصادية وقضايا الأمن القومي.وتعهد تشو أيضا بدعم الحكومة النشط لتقليل التأثيرات السلبية للبيئة الخارجية سريعة التغير على الشركات الكورية الجنوبية، ولمساعدتها على التوسع والتصدير في الخارج.وحضر الاجتماع مسؤولون من الشركات والمنظمات الكورية بما في ذلك سام سونغ للإلكترونيات، و"سام سونغ سي آند تي"، و"إل جي" للإلكترونيات، و"كوريان إير"، و"سي جيه"، والبنك المركزي الكوري، وبنك التنمية الكوري.ومن المقرر أن يزور تشو واشنطن اليوم الاثنين للاجتماع مع مسؤولي الحكومة الأمريكية والكونغرس لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.