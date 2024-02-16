افتتاح موبايل ورلد كونغرس في إسبانيا

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افتتح اليوم الاثنين في مدينة بارشيلونا الإسبانية "موبايل ورلد كونغرس" أو "ملتقى عالم الهاتف النقال"، لعام 2024، وهو أكبر وأهم معرض دولي للتقنيات والمنتجات ذات الصلة بالهواتف النقالة.وتشارك في ملتقى هذا العام الذي يستمر انعقاده حتى يوم الخميس تحت شعار "المستقبل أولا"، أكثر من 2400 شركة من 200 دولة، حيث تعرض تقنياتها المتطورة والأجهزة ذات الصلة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وأشباه الموصلات والتنقل والصحة.ويبلغ عدد الشركات الكورية المشاركة في ملتقى عالم الهاتف النقال 165 شركة، منها 64 شركة ناشئة.وسوف تكشف شركة "سام سونغ" للإلكترونيات في ملتقى هذا العام عن هاتفها "غالاكسي رينغ"، وهو عبارة عن خاتم ذكي قابل للارتداء لتتبع الحالة الصحية، وذلك للمرة الأولى على مستوى العالم.