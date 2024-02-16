اختيار هيون ديه كمفاوض مفضل لمشروع محطة للطاقة النووية في بلغاريا

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تم اختيار شركة "هيون ديه" الكورية للهندسة والإنشاءات لتكون الطرف المفاوض المفضل لمشروع بناء محطة للطاقة النووية في بلغاريا.وأعلنت "هيون ديه" اليوم الاثنين أنها اجتازت الفحص الأولي لمؤهلات العطاء الخاص بمشروع محطة "كوزلودوي" للطاقة النووية، موضحة أن موافقة البرلمان البلغاري قد صدرت على ذلك.وتخطط بلغاريا لبناء محطتين إضافيتين للطاقة النووية تصل القدرة الإنتاجية لكل منهما إلى 2200 ميغاواط، في مجمع "كوزلودوي" النووي الذي يبعد حوالي 200 كيلومتر إلى الشمال من العاصمة صوفيا، ويقع على ضفاف نهر الدانوب، ليبدأ تشغيلهما في عام 2035.وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها اختيار شركة "هيون ديه" للهندسة والإنشاءات طرفا مفاوضا مفضلا لمشروع إنشاء محطة للطاقة النووية في الخارج، منذ أن تم اختيارها طرفا مفاوضا مفضلا لمشروع محطة "براكة" في الإمارات العربية المتحدة في عام 2009.ومن المتوقع أن يتم اختيار "هيون ديه" كمقاول رسمي في شهر أبريل القادم الذي ستنتهي فيه المفاوضات مع مؤسسة الطاقة النووية البلغارية.