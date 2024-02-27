السياسية منح البعثات الدبلوماسية في كوريا حق رفع دعاوى الإصابات نيابة عن العمال الأجانب

ستتمكن البعثات الدبلوماسية في كوريا الجنوبية بدءا من الآن من تقديم مطالبات حول إصابات الحوادث الصناعية نيابة عن الأجانب الذين يعملون في البلاد.



وأعلنت الهيئة الكورية لتعويض ورعاية العمال أمس الاثنين أنها منحت البعثات الدبلوماسية في البلاد الحق في تقديم مثل هذه المطالبات نيابة عن الأجانب الذين تعرضوا لإصابات في مكان العمل.



وفي السابق، كان بإمكان الأعضاء المباشرين في عائلات العمال الأجانب أو محامي العمل أو المحامين فقط تقديم مثل هذه المطالبات بدلا من العمال. وقالت الوكالة إنه مع قيام البعثات الدبلوماسية بتقديم مثل هذه المطالبات مجانا، فمن المتوقع أن تقل المضايقات التي كان يواجهها العمال الأجانب، بما في ذلك الحواجز اللغوية، مع تجنب خطر التعرض للوسطاء غير الشرعيين وتحمل أعباء تكاليف اختيار ممثليهم القانونيين.



يذكر أنه مع ارتفاع عدد العمال الأجانب في كوريا الجنوبية فإن مطالبات إصابات الحوادث الصناعية المقدمة من هؤلاء العمال آخذة في الارتفاع أيضا. ووفقا للوكالة، ارتفع عدد هذه المطالبات حاليا بنسبة 26% تقريبا مقارنة بعام 2018، ليصل إلى تسعة آلاف و543 في العام الماضي.