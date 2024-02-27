شركات تكنولوجيا المعلومات تشكل هيئة استشارية لمواجهة التزييف العميق في الانتخابات

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قالت جمعية "كي إنترنت" الكورية الجنوبية إن شركات تكنولوجيا المعلومات الرئيسية، بما في ذلك "نيفر" و"كاكاو" و"إس كي" و"غوغل كوريا"، ستشكل هيئة استشارية مستقلة لتعزيز نزاهة ومصداقية الانتخابات العامة القادمة والانتخابات الفرعية.وأعلنت الجمعية، التي تمثل صناعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرئيسية في كوريا الجنوبية، أمس الاثنين أن المناقشات قد بدأت حول إنشاء مثل هذه الهيئة الاستشارية، حيث من المقرر أن تُجري العديد من الدول، بما في ذلك كوريا الجنوبية، انتخابات رئيسية خلال هذا العام.وقالت الجمعية أيضا إن الشركات المشاركة تركز المناقشات على سبل الوصول إلى الهدف المشترك المتمثل في نقل المعلومات الصادقة والحقيقية في العملية الانتخابية مع تزايد أهمية المعلومات.وسوف تناقش الهيئة طرق معالجة المخاطر المتعلقة بالتزييف العميق الخبيث الذي يتم إنشاؤه للانتخابات، ومنع توزيع مثل هذه الصور أو مقاطع الفيديو الاصطناعية، مع إجراء مشاورات مستمرة مع مجموعات خبراء خارجية قبل الكشف عن التدابير المتعلقة بالتصدي للتزييف العميق المرتبط بالانتخابات في وقت مبكر.