أكثر من 600 شركة للرقائق تتقدم بطلبات للحصول على الدعم الأمريكي

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قالت وزيرة التجارة الأمريكية "جينا رايموندو" إن معظم شركات الرقائق التي تسعى للحصول على دعم من الحكومة الأمريكية ستحصل على أقل بكثير مما سعت إليه، حيث تلقت الحكومة طلبات تمويل من أكثر من 600 شركة.وأدلت ريموندو بهذه التصريحات في منتدى استضافه مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن العاصمة، أمس الاثنين، حيث قالت الوزيرة الأمريكية إن أكثر من 600 شركة قدمت بيانات اهتمام لطلب التمويل، لكن الغالبية العظمى منها لن تحصل على ذلك التمويل. وكان من المعروف أن عدد الشركات المتقدمة كان 460 حتى وقت قريب.ويخصص قانون الرقائق الأمريكي 52.7 مليار دولار على مدى السنوات الخمس القادمة لتصنيع أشباه الموصلات والبحث والتطوير وتنمية القوى العاملة. ومن بين 39 مليار دولار مخصصة لتصنيع أشباه الموصلات، سيذهب مبلغ 28 مليار دولار إلى شركات تصنيع الرقائق الرائدة.وأوضحت رايموندو أن الشركات الرائدة وحدها طلبت تمويلا يزيد عن 70 مليار دولار.وتعد شركة "غلوبال فاوندريز" و"مايكروتشيب" والشركة الأمريكية التابعة لشركة المقاولات البريطانية "بي إيه إي سيستمز" من بين أوائل اللاعبين الرئيسيين الذين حصلوا على تلك الإعانات. ويقول مراقبو الصناعة إن الشركات الأجنبية مثل سام سونغ للإلكترونيات والشركة التايوانية لتصنيع أشباه الموصلات يمكن أن تكون ضمن الشركات المستفيدة أيضا.