توقعات بتغيب رئيس تيرافورم لابس عن المحاكمة في الولايات المتحدة

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من المرجح أن يتغيب "كوان دو هيونغ" المؤسس المشارك لشركة العملات المشفرة "تيرافورم لابس"، عن بدء المحاكمة المدنية في الولايات المتحدة المقرر إجراؤها يوم 25 مارس.وفي رسالة تم تقديمها إلى محكمة أمريكية أمس الاثنين، قال "جوران روديتش" محامي "كوان" في "مونتينغرو" إنه من غير المرجح أن يتم تسليم "كوان" إلى الولايات المتحدة قبل أواخر مارس، وبالتالي سيتغيب عن الإجراءات.وكانت المحكمة العليا في "بودغوريتشا" عاصمة "مونتينغرو"، قد سمحت يوم الأربعاء الماضي بتسليم "كوان" إلى الولايات المتحدة، ورفضت طلب كوريا الجنوبية بتسليمه.وبعد صدور الحكم، قال "روديتش" إن "كوان" سيواصل المعركة القانونية لتجنب تسليمه إلى الولايات المتحدة. وقد رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية دعوى قضائية ضد "كوان" وشركته "تيرافورم لابس" في فبراير الماضي بسبب انهيار العملتين "تيرا" و"لونا" المشفرتين في عام 2022، وهو ما قالت السلطات إنه تسبب في خسائر تزيد عن 37 مليار دولار أمريكي، في أسواق العملات المشفرة.وكان "كوان" قد فرّ من سنغافوره ودبي وصربيا قبل أن يتم القبض عليه في مطار "بودغوريتشا" في شهر مارس من العام الماضي لمحاولته السفر خارج البلاد باستخدام جواز سفر مزور.