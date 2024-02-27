الحكومة تناقش سبل تخفيف الأعباء القانونية عن الأطباء جرّاء الحوادث الطبية

Photo : YONHAP News

عقدت الحكومة الكورية اجتماعا لمناقشة المراجعات والتشريعات المحتملة لتقليل الأعباء القانونية عن الممارسين الطبيين المتعلقة بالحوادث الطبية.وناقشت الحكومة في الاجتماع الردود على الاحتجاجات الجماعية للأطباء المتدربين، اليوم الثلاثاء، وسن قانون خاص بالحوادث الطبية لإعفاء الممارسين الطبيين من العقوبات الجنائية لمثل هذه الحوادث. وفي كلمته الافتتاحية في الاجتماع، قال وزير الصحة والرعاية الاجتماعية "تشو كيو هونغ" إن حل النزاعات الطبية الموجه نحو التقاضي يزيد الأعباء على المرضى والممارسين الطبيين على حد سواء.وأضاف أنه من خلال هذا النظام، يعاني المرضى من دعاوى قضائية طويلة الأمد ويتجنب الممارسون الطبيون الرعاية الطبية الأساسية بسبب أعباء المخاطر القانونية.وأشار الوزير إلى أن الحكومة ستسعى أيضا إلى مراجعة قانون تخفيف أضرار الحوادث الطبية والوساطة في المنازعات الطبية لجعل الاشتراك في تأمين المسؤولية إلزاميا للعاملين في المجال الطبي. وتخطط الحكومة لعقد جلسة استماع عامة حول هذه الأمور غدا الأربعاء.وسوف تطلق الحكومة أيضا برنامجا تجريبيا اليوم لتحديد نطاق واجبات عمل الممرضين بشكل واضح، حيث اشتكى البعض من إجبارهم على أداء بعض واجبات الأطباء في المستشفيات الكبرى منذ أن أطلق الأطباء المتدربون احتجاجاتهم الجماعية.