متوسط الدخل الشهري للعاملين الكوريين يبلغ 2700 دولار في عام 2022

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تبيّن من تقرير رسمي حديث أن متوسط الدخل الشهري للعاملين الكوريين خلال عام 2022 قد بلغ 3 ملايين و530 ألف وون، أي ما يعادل حوالي 2700 دولار، بزيادة نسبتها 6% مقارنة مع العام الأسبق، ليسجل أكبر زيادة منذ بدء الإحصاءات ذات الصلة في عام 2016.وأوضح التقرير الذي أصدرته هيئة الإحصاءات الكورية اليوم بعنوان "نتائج دخل الوظائف ذات الأجر لعام 2022"، أن الصعوبات في قطاع التوظيف، خاصة في صناعة الإنشاءات، قد تفاقمت بعد زيادة عدد العاملين في هذه الصناعة نتيجة لرفع إجراءات التباعد الاجتماعي منذ شهر مايو في عام 2022، بعد انحسار جائحة كورونا.وأضاف التقرير أن صناعة الإنشاءات سجلت أكبر زيادة في الأجور بنسبة بلغت 12.9%، وتلتها صناعة النقل والتخزين بـ8.2 %، وصناعة إدارة منشآت المشروعات بـ7.1%.ومن حيث متوسط الدخل حسب الصناعات، كانت صناعة المال والتأمين الأعلى بـ7 ملايين و570 ألف وون، وتلتها صناعة توريد أجهزة الكهرباء والغاز والبخار والهواء بـ6 ملايين و800 ألف وون، والجهات الدولية والأجنبية بـ5 ملايين و150 ألفا.وفي المقابل، بلغ متوسط الأجور الشهرية في صناعة مرافق الإقامة والمطاعم مليونا و720 ألف وون، والاتحادات والجماعات والخدمات الفردية الأخرى مليونين و230 ألف وون، وصناعات الزراعة وصيد الأسماك والغابات مليونين و310 آلاف وون، لتكون من الصناعات منخفضة الدخل.كما تبين أن متوسط أجور العاملين في الشركات الكبرى بلغ 5 ملايين و910 آلاف وون، بينما بلغ المتوسط في الشركات الصغيرة والمتوسطة مليونين و860 ألفا.