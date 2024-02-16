الرئيس يون يلقي كلمة بمناسبة ذكرى حركة سام إيل

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سيلقي الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" كلمة بمناسبة ذكرى حركة الاستقلال في الأول من مارس، المعروفة باسم حركة "سام إيل"، حيث يتحدث عن التعليم والثقافة خلال فترة الاستعمار الياباني في شبه الجزيرة الكورية.وقال مسؤول في المكتب الرئاسي في تصريحات هاتفية لوكالة يونهاب للأنباء اليوم، إنه لم يتم تقييم مجالي التعليم والثقافة في حركة الاستقلال على نحو كاف، متوقعا أن تتضمن كلمة الرئيس تقييما متوازنا لتلك الحركة، حيث إن الأنشطة التعليمية والثقافية التي شهدتها كوريا في إطار الجهود المبذولة للحصول على الاستقلال لم تحظ من قبل باهتمام كافٍ، بالمقارنة مع الاهتمام بالأنشطة العسكرية في منشوريا وغيرها.وبالتالي من المتوقع أن يشيد الرئيس في كلمته بالذين افتتحوا مدارس ليلية وأقاموا ورش عمل وألقوا محاضرات تثقيفية في جميع أنحاء البلاد، كما عملوا بجد في الأنشطة التعليمية والإعلامية والثقافية، باعتبارهم مناضلين ساهموا أيضا في تغذية حركة الاستقلال.وبالإضافة إلى ذلك، يتركز الانتباه على كيفية تناول كلمة الرئيس لأنشطة الرئيس الأسبق "لي سُنغ مان" الذي قاد حركة الاستقلال في المجال الدبلوماسي.وقال مسؤول رفيع المستوى في المكتب الرئاسي إن حركة الأول من مارس تقوم على أساس روح الديمقراطية الليبرالية التي كانت سائدة على مستوى العالم آنذاك، مشيرا إلى أن كوريا شهدت في ذلك الوقت حركة استقلال قائمة على الدبلوماسية بقيادة الرئيس الأسبق "لي".ولهذا فمن المتوقع أن يؤكد الرئيس يون في كلمته على أن حركة الاستقلال كانت حركة لبناء دولة ديمقراطية وليبرالية تحترم الحرية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، كما سيدعو إلى البحث عن اتجاه تقدم مستقبلي بناء على ذلك الأساس.