معنويات الأعمال في كوريا تظل سلبية للعام الثاني على التوالي

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أشارت تقديرات حكومية إلى أن معنويات الأعمال لدى الشركات الكورية ظلت سلبية للعام الثاني على التوالي نتيجة للانكماش الاقتصادي الذي طال أمده.ووفقا لاتحاد الصناعات الكورية أمس الثلاثاء، بلغ مؤشر مسح الأعمال المتوقع لأكبر 600 شركة من حيث المبيعات لشهر مارس 97 نقطة، وهو ما يدل على أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين، نظرا لقراءة بأقل من 100 نقطة.وقد ظل المؤشر الذي يقيس معنويات الأعمال في مستوى يقل عن 100 نقطة للشهر الرابع والعشرين على التوالي منذ عام 2022.وتجاوز مؤشر المصنعين مستوى 100 نقطة للمرة الأولى منذ أبريل 2022 ليصل إلى 100.5، وذلك بفضل التوقعات الإيجابية لمستقبل الآلات والمعدات والسيارات وصناعات تكرير النفط.وبلغ مؤشر القطاعات غير الصناعية 93.5 نقطة، ليظل أقل من 100 نقطة للشهر الثالث على التوالي.