البيت الأبيض يشيد بدور الشركات الكورية في الولايات المتحدة

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قال مسؤول في الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، إن الشركات الكورية الجنوبية العاملة في الولايات المتحدة قدمت مساهمات في تشكيل نظام بيئي قوي لسلاسل التوريد وخلق فرص عمل لائقة في الولايات المتحدة.جاء ذلك في تصريحات أدلت بها "لايل برينارد" مديرة المجلس الاقتصادي الوطني الأمريكي خلال اجتماع في البيت الأبيض أمس الثلاثاء مع وزير الخارجية الكوري الجنوبي "تشو تيه يول"، الذي يزور الولايات المتحدة حاليا.ووفقا لبيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، دعت برينارد إلى مواصلة التعاون الثنائي، قائلة إن الشركات الكورية الجنوبية العاملة في الولايات المتحدة والشركات الأمريكية في كوريا الجنوبية، قدمت مساهمات كبيرة في تشكيل نظام بيئي أكثر قوة لسلاسل التوريد وخلق فرص عمل لائقة فيالولايات المتحدة.ومن جانبه قال الوزير تشو إنه بفضل التشاور الوثيق بين الحكومتين الكورية والأمريكية في عملية تنفيذ السياسات الاقتصادية، بما في ذلك قوانين الرقائق والعلوم والحد من التضخم، فإن الجانبين يحققان نتائج مفيدة لكل منهما.وطالب تشو بمواصلة التعاون والاهتمام الخاص من قبل الحكومة الأمريكية لضمان حصول الشركات الكورية الجنوبية في الولايات المتحدة على حوافز تتناسب مع استثماراتها ومساهماتها في الولايات المتحدة. كما أكد الوزير الكوري على أهمية التعاون بين البلدين في الجهود المشتركة للاستجابة للأزمات العالمية المعقدة وتعزيز الأمن الاقتصادي.